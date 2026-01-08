Скидки
Рафаэль Коллиньон — Григор Димитров, результат матча 8 января 2026, счет 2:0, 2 круг ATP 250 Брисбен

Григор Димитров проиграл Коллиньону во втором круге турнира в Брисбене
Комментарии

84-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым (47-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Брисбен (м). 2-й круг
08 января 2026, четверг. 11:40 МСК
Рафаэль Коллиньон
84
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		3
         
Григор Димитров
47
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Коллиньон выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Димитрова 11 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Рафаэль Коллиньон сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
