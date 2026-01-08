Григор Димитров проиграл Коллиньону во втором круге турнира в Брисбене

84-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Во втором круге он одержал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым (47-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Коллиньон выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Димитрова 11 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Рафаэль Коллиньон сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.