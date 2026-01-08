Чжэн Циньвэнь снялась с Australian Open — 2026

Олимпийская чемпионка 2024 года, 24-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь объявила о снятии с Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Принять это решение было для меня невероятно сложно. Мельбурн — моё «счастливое место», где я выиграла свой первый матч в основной сетке турнира «Большого шлема» и где я получила свой лучший опыт. У меня особая связь с этим местом, и я очень хотела начать новый сезон в Мельбурн-парке.

Несмотря на то что восстановление идёт хорошо и межсезонье прошло гладко, для участия в турнире «Большого шлема» игрокам необходимо поддерживать чрезвычайно высокий уровень соревновательной формы. Сейчас я ещё не достигла своей лучшей формы», — написала Циньвэнь на личной странице в соцсетях.

После Уимблдона-2025 в июле Чжэн Циньвэнь перенесла операцию на локте. Она пропустила ряд турниров, в том числе US Open — 2025.