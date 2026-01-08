Анна Калинская опубликовала пост после первого турнира в 2026 году

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост после первого турнира в сезоне-2026. На соревнованиях WTA-500 в Брисбене она дошла до второго круга, где уступила шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

«Первые матчи 2026-го. С нетерпением жду, что принесёт этот год», — написала Калинская.

Следующим турниром Анны Калинской станет Открытый чемпионат Австралии — 2026, который пройдёт в Мельбурне с 18 по 31 января.

В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open.