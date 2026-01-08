Анна Калинская опубликовала пост после первого турнира в 2026 году
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост после первого турнира в сезоне-2026. На соревнованиях WTA-500 в Брисбене она дошла до второго круга, где уступила шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).
Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Первые матчи 2026-го. С нетерпением жду, что принесёт этот год», — написала Калинская.
Следующим турниром Анны Калинской станет Открытый чемпионат Австралии — 2026, который пройдёт в Мельбурне с 18 по 31 января.
В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open.
