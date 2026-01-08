Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская опубликовала пост после первого турнира в 2026 году

Анна Калинская опубликовала пост после первого турнира в 2026 году
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на личной странице в социальных сетях пост после первого турнира в сезоне-2026. На соревнованиях WTA-500 в Брисбене она дошла до второго круга, где уступила шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

Брисбен (ж). 2-й круг
07 января 2026, среда. 04:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Первые матчи 2026-го. С нетерпением жду, что принесёт этот год», — написала Калинская.

Следующим турниром Анны Калинской станет Открытый чемпионат Австралии — 2026, который пройдёт в Мельбурне с 18 по 31 января.

В сезоне-2025 Анна Калинская играла в финале турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Она потерпела поражение от канадки Лейлы Фернандес. Лучшим выступлением Анны на турнире «Большого шлема» стал выход в третий круг на US Open.

Материалы по теме
Бублик в сете от 1/4 финала Гонконга! Хачанов и Шнайдер проиграли, Мирра ждёт матча. LIVE!
Live
Бублик в сете от 1/4 финала Гонконга! Хачанов и Шнайдер проиграли, Мирра ждёт матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android