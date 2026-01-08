Джессика Пегула обыграла Даяну Ястремскую и вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Брисбене
Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она обыграла украинку Даяну Ястремскую (27-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:2, 6:3.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 11:50 МСК
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|3
|
|6
|6
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Ястремской пять эйсов, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Джессика Пегула сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (10-я сеяная).
