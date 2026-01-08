Скидки
Главная Теннис Новости

Ботик ван де Зандсхулп — Александр Бублик, результат матча 8 января 2026, счет 0:2, 2-й круг ATP 250 Гонконг

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 13:10 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету ван де Зандсхулпа восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге Александр Бублик поборется с китайцем Цзюнчэн Шаном.

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
