Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Гонконг. 2-й круг
08 января 2026, четверг. 13:10 МСК
75
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
11
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету ван де Зандсхулпа восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
За выход в полуфинал турнира в Гонконге Александр Бублик поборется с китайцем Цзюнчэн Шаном.
