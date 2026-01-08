Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гонконге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Во втором круге он одержал уверенную победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (75-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету ван де Зандсхулпа восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал турнира в Гонконге Александр Бублик поборется с китайцем Цзюнчэн Шаном.