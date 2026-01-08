Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в полуфинал парного турнира ATP-250 в Гонконге
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге в парном разряде. В четвертьфинале они одержали победу над представителями Франции Тео Аррибаже/Альбано Оливетти со счётом 6:3, 3:6, 1:0 [10:4].
Гонконг — парный разряд. 1/4 финала
08 января 2026, четверг. 13:45 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1 10
|
|6
|0 4
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Хачанов и Рублёв выполнили восемь подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету французов 12 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
За выход в финал россияне поборются с победителями матча Василь Кирков/Барт Стевенс — Гонсало Эскобар/Мигель-Анхель.
