Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в полуфинал парного турнира ATP-250 в Гонконге

Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в полуфинал парного турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге в парном разряде. В четвертьфинале они одержали победу над представителями Франции Тео Аррибаже/Альбано Оливетти со счётом 6:3, 3:6, 1:0 [10:4].

Гонконг — парный разряд. 1/4 финала
08 января 2026, четверг. 13:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 1 10
3 		6 0 4
         
Тео Аррибаже
Франция
Тео Аррибаже
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Т. Аррибаже А. Оливетти

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Хачанов и Рублёв выполнили восемь подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из двух. На счету французов 12 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в финал россияне поборются с победителями матча Василь Кирков/Барт Стевенс — Гонсало Эскобар/Мигель-Анхель.

Материалы по теме
Мирра сравняла счёт в Брисбене — 1:1! Соболенко, Рыбакина, Самсонова победили. LIVE!
Live
Мирра сравняла счёт в Брисбене — 1:1! Соболенко, Рыбакина, Самсонова победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android