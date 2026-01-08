Скидки
Соболенко — о длинном календаре: они преследуют свои интересы, а не беспокоятся о нас

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила возможность пропуска малозначимых турниров в текущем сезоне-2026, как в последние годы делала американка Серена Уильямс.

«Во времена Серены правила были другими. Сейчас к концу сезона из-за того, что мы не сыграли достаточное количество турниров WTA, нас с Игой штрафуют очками. Получается, что если ты сыграешь семь турниров, даже если выиграешь — ладно, если выиграешь все, то, может быть, это и не так уж и страшно. Но нельзя предсказать, что я сыграю семь турниров, выиграю их все, и всё.

Правила довольно сложные, особенно в отношении обязательных турниров, но я всё равно их соблюдаю. Например, я пропускаю несколько соревнований, чтобы защитить свой организм, потому что в прошлом сезоне у меня были большие проблемы. Хотя результаты были очень стабильными, на некоторых турнирах я играла больной или очень уставшей от перенапряжения.

В этом сезоне мы постараемся лучше контролировать ситуацию, хотя меня всё равно оштрафуют к концу сезона… Это действительно сложно, и я считаю, что такие решения — это безумие. Думаю, они просто преследуют свои интересы, а не беспокоятся о защите всех нас», — приводит слова Соболенко The First Serve.

