Аманда Анисимова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Брисбене
Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она потерпела поражение от украинки Марты Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 13:50 МСК
26
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Костюк шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Марта Костюк сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).
