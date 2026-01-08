Аманда Анисимова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Брисбене

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она потерпела поражение от украинки Марты Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Костюк шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Марта Костюк сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).