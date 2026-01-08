Скидки
Теннис

Марта Костюк — Аманда Анисимова, результат матча 8 января 2026, счет 2:0, 3-й круг WTA 500 Брисбен

Аманда Анисимова проиграла Марте Костюк в третьем круге турнира в Брисбене
Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она потерпела поражение от украинки Марты Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 13:50 МСК
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Аманда Анисимова
3
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Костюк шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене Марта Костюк сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия).

