Елена Рыбакина выиграла 13-й матч подряд, повторив свою лучшую победную серию
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 13-ю победу подряд. Сегодня, 8 января, она обыграла испанку Паулу Бадосу (6:3, 6:2) в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
25
Паула Бадоса
П. Бадоса
Победная серия Рыбакиной тянется с 2025 года, с победного турнира в Нинбо (Китай). После этого она дошла до полуфинала в Токио (Япония), где снялась до начала матча. Затем Елена завоевала титул на Итоговом турнире WTA — 2025, не проиграв по ходу недели ни одного матча.
Таким образом, Рыбакина повторила свой лучший результат в карьере по количеству выигранных матчей подряд. В 2023 году между турнирами в Дубае (ОАЭ) и Майами (США) она также выиграла 13 матчей.
