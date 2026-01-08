Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина выиграла 13-й матч подряд, повторив свою лучшую победную серию

Елена Рыбакина выиграла 13-й матч подряд, повторив свою лучшую победную серию
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 13-ю победу подряд. Сегодня, 8 января, она обыграла испанку Паулу Бадосу (6:3, 6:2) в третьем круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Победная серия Рыбакиной тянется с 2025 года, с победного турнира в Нинбо (Китай). После этого она дошла до полуфинала в Токио (Япония), где снялась до начала матча. Затем Елена завоевала титул на Итоговом турнире WTA — 2025, не проиграв по ходу недели ни одного матча.

Таким образом, Рыбакина повторила свой лучший результат в карьере по количеству выигранных матчей подряд. В 2023 году между турнирами в Дубае (ОАЭ) и Майами (США) она также выиграла 13 матчей.

Материалы по теме
Рыбакина выиграла 13-й матч подряд! А Соболенко продлила победную серию в Брисбене
Рыбакина выиграла 13-й матч подряд! А Соболенко продлила победную серию в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android