Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: люди ожидали от меня победы везде. А это практически невозможно

Мирра Андреева: люди ожидали от меня победы везде. А это практически невозможно
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об ощущении давления после победы на турнирах WTA-1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе в 2025 году.

«Я чувствовала давление со стороны многих людей, особенно после победы на тех двух турнирах. Мне казалось, что люди ожидали от меня победы в Майами, затем в Мадриде, в Риме… А это, знаете ли, практически невозможно.

Люди хотели, чтобы я выиграла практически каждый турнир, в котором участвовала. И это было нелегко. В прошлом году многому научилась, как справляться с давлением, как не обращать внимания на то, что говорят люди», — приводит слова Андреевой Ski-Nordique.

Материалы по теме
Мирра — в 1/4 финала Брисбена! Соболенко, Рыбакина, Самсонова тоже победили. LIVE!
Live
Мирра — в 1/4 финала Брисбена! Соболенко, Рыбакина, Самсонова тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android