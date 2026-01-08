Мирра Андреева: люди ожидали от меня победы везде. А это практически невозможно

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об ощущении давления после победы на турнирах WTA-1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе в 2025 году.

«Я чувствовала давление со стороны многих людей, особенно после победы на тех двух турнирах. Мне казалось, что люди ожидали от меня победы в Майами, затем в Мадриде, в Риме… А это, знаете ли, практически невозможно.

Люди хотели, чтобы я выиграла практически каждый турнир, в котором участвовала. И это было нелегко. В прошлом году многому научилась, как справляться с давлением, как не обращать внимания на то, что говорят люди», — приводит слова Андреевой Ski-Nordique.