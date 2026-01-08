Скидки
Теннис

Мирра Андреева — Линда Носкова, результат матча 8 января 2026, счет 2:1, 3-й круг WTA 500 Брисбен

Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал «пятисотника» в Брисбене, победив Линду Носкову
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она одержала волевую победу над Линдой Носковой из Чехии (12-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5.

В решающем сете Андреева отыграла два матчбола на своей подаче.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 14:20 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		4 5
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Андреева выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Носковой шесть эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал «пятисотника» в Брисбене Мирра Андреева поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
