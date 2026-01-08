Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал «пятисотника» в Брисбене, победив Линду Носкову
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В третьем круге она одержала волевую победу над Линдой Носковой из Чехии (12-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
В решающем сете Андреева отыграла два матчбола на своей подаче.
Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 14:20 МСК
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Андреева выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Носковой шесть эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал «пятисотника» в Брисбене Мирра Андреева поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
