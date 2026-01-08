Соболенко рассказала, какой образ Шараповой вдохновил её на цвета для новой коллекции

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своём образе для Australian Open – 2026, отметив, что вдохновлялась культовым светло-персиковым платьем из коллекций Марии Шараповой.

– Вы представили своё платье для Australian Open. Какая его часть вам нравится больше всего? Если бы вы могли вернуть один образ из истории тенниса, то какой?

— Был один образ, не помню точно — из коллекции Серены, кажется, это была коллекция Серены или Марии. Это было светло-персиковое платье, помните? Оно было моим любимым. Я бы очень хотела его вернуть. И я помню, как говорила с Nike и просила их вернуть эти цвета. Говорила: «Пожалуйста, сделайте для меня хоть что-нибудь в этих цветах. Я их обожаю». Они идеально подходят для Австралии. И они это сделали. И теперь это моё любимое платье, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча на турнире в Брисбене.