«Была слишком медленной на старте». Рыбакина — о победе над Бадосой в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в третьем круге турнира WTA-500 в австралийском Брисбене над испанкой Паулой Бадосой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«В первом сете, думаю, она начала лучше меня. Я была слишком медленной на старте, потом было непросто вернуться в игру. Затем счёт стал равным. Мне кажется, в первом сете у меня появлялись возможности — у Паулы было несколько двойных ошибок. Конечно, когда выходишь вперёд, играть становится немного легче.
Во втором сете с моей стороны было лучше. Я начала чувствовать подачу, особенно в концовке второго сета, при этом Паула снова навязала борьбу. Думаю, ей нужно немного времени и больше матчей, но она сыграла очень хорошо. Надеюсь, мы ещё много раз сыграем друг против друга», – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
За право сыграть в четвертьфинале турнира в Брисбене Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (11-й номер рейтинга).
- 8 января 2026
-
17:43
-
17:27
-
16:44
-
16:19
-
16:03
-
15:31
-
15:21
-
14:48
-
14:25
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:33
-
12:29
-
12:22
-
11:32
-
10:40
-
10:30
-
08:34
-
07:16
-
06:13
-
05:29
- 7 января 2026
-
23:34
-
22:28
-
21:49
-
20:56
-
20:48
-
19:42
-
19:08
-
18:37
-
18:22
-
16:46
-
16:30
-
16:11
-
15:33