«Была слишком медленной на старте». Рыбакина — о победе над Бадосой в Брисбене

«Была слишком медленной на старте». Рыбакина — о победе над Бадосой в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу в третьем круге турнира WTA-500 в австралийском Брисбене над испанкой Паулой Бадосой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Брисбен (ж). 3-й круг
08 января 2026, четверг. 05:50 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Паула Бадоса
25
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«В первом сете, думаю, она начала лучше меня. Я была слишком медленной на старте, потом было непросто вернуться в игру. Затем счёт стал равным. Мне кажется, в первом сете у меня появлялись возможности — у Паулы было несколько двойных ошибок. Конечно, когда выходишь вперёд, играть становится немного легче.
Во втором сете с моей стороны было лучше. Я начала чувствовать подачу, особенно в концовке второго сета, при этом Паула снова навязала борьбу. Думаю, ей нужно немного времени и больше матчей, но она сыграла очень хорошо. Надеюсь, мы ещё много раз сыграем друг против друга», – сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

За право сыграть в четвертьфинале турнира в Брисбене Рыбакина сыграет с чешкой Каролиной Муховой (11-й номер рейтинга).

