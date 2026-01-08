Звонарёва в паре с японкой Сибахарой вышли в финал турнира WTA-125 в Канберре

658-й номер рейтинга, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва и японка Эна Сибахара вышли в финал парного турнира WTA-125 в австралийской Канберре. В полуфинале соревнований российско-японский дуэт обыграл российско-американскую пару Куинн Глисон/Елена Приданкина со счётом 7:5, 6:7 (2:7), [10:7].

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. За время матча Звонарёва и Сибахара выполнили одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Пара Глисон/Приданкина сделала в игре два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов.

За чемпионский титул турнира в Канберре дуэт Звонарёва/Сибахара поспорят с российско-белорусской парой Мария Козырева/Ирина Шиманович.