Турнир WTA-500 в Брисбене, 2026: результаты матчей 8 января

Сегодня, 8 января, прошёл пятый игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Результаты на 8 января.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Сорана Кырстя (Румыния, 2) — 6:3, 6:3;

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Паула Бадоса (Испания, 15) — 6:3, 6:2;

Каролина Мухова (Чехия, 11) – Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:4, 7:5;

Диана Шнайдер (Россия, 12) – Мэдисон Киз (США, 5) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7);

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Людмила Самсонова (Россия, 10) — 4:6, 4:6;

Даяна Ястремская (Украина, 11)– Джессика Пегула (США, 4) — 7:5, 2:6, 3:6;

Марта Костюк (Украина, 16) – Аманда Анисимова (США, 2) — 6:4, 6:3;

Мирра Андреева (Россия, 6) – Линда Носкова (Чехия, 9) — 5:7, 6:4, 7:5.