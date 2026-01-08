Скидки
Главная Теннис Новости

«Это хорошая подготовка к Australian Open». Рыбакина — о турнире в Брисбене

«Это хорошая подготовка к Australian Open». Рыбакина — о турнире в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, как хорошая игра в концовке прошлого сезона и на турнире WTA–500 в австралийском Брисбене мотивирует её к предстоящему Australian Open – 2026.

«Концовка прошлого сезона определённо придала уверенности, но я стараюсь не думать о прошлом. Здесь концентрируюсь на каждом отдельном матче.

Мы хорошо провели предсезонную подготовку, надеюсь, сможем сохранить это на протяжении всего сезона. Продолжаем работать над небольшими улучшениями каждый день. Даже если это всего 30 минут разминки, всё равно есть много моментов, над которыми можно работать.

Думаю, постепенно с каждым матчем уверенности будет становиться больше. Мне нравятся условия здесь, так что это хорошая подготовка к Australian Open», – сказала Рыбакина на пресс-конференции турнира в Брисбене.

