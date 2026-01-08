Соболенко — о матче с Кырстей: в начале были трудности с ритмом, пыталась его найти

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в матче третьего круга турнира WTA–500 в австралийском Брисбене над румынкой Сораной Кырстей. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
«Это был отличный матч. Она сыграла очень хорошо, всегда создаёт серьёзное давление. Я рада, что оставалась сосредоточенной от начала до конца. Думаю, с ней нужно быть готовой к тому, что она может вернуться в любой момент, так что надо сохранять концентрацию, сегодня мне это удалось.
В начале у меня были трудности с ритмом, я просто пыталась его найти и настроиться, найти правильную концентрацию. Да, после пары геймов начала лучше чувствовать игру, и уровень игры рос с каждым геймом, поэтому не было разочарования или чего-то подобного. Я просто пыталась понять свою игру», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
