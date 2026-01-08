«Её удары словно пули и ракеты». Мирра Андреева высказалась о волевой победе над Носковой

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала волевую победу над Линдой Носковой из Чехии (12-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 7:5 на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Все её удары словно пули и ракеты. Честно говоря, не ожидала, что она с самого начала будет играть настолько агрессивно. Я рада, что смогла удержать уровень своей игры и, по ощущениям, к концовке матча играла даже лучше», — сказала Мирра в интервью после матча.

За выход в полуфинал «пятисотника» в Брисбене Мирра Андреева поборется с украинской теннисисткой Мартой Костюк.