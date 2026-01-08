Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко представила платье, в котором выступит на Australian Open – 2026.

Соболенко уже рассказала, чем вдохновлён дизайн её новой формы. «Был один образ, не помню точно — из коллекции Серены [Уильямс], кажется, это была коллекция Серены или Марии [Шараповой]. Это было светло-персиковое платье, помните? Оно было моим любимым. Я бы очень хотела его вернуть. И помню, как говорила с Nike и просила их вернуть эти цвета. Говорила: «Пожалуйста, сделайте для меня хоть что-нибудь в этих цветах. Я их обожаю». Они идеально подходят для Австралии», — рассказала Соболенко.

Белоруска дважды в карьере выигрывала австралийский мэйджор – в 2023 и 2024 году, в прошлом, 2025 году, Арина дошла до финала, где проиграла американке Мэдисон Киз.