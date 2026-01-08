«Тренировка для просмотра Australian Open – 2026 на диване». Шарапова показала новое видео

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях новое видео того, как поддерживает себя в форме с помощью тренировок.

«Тренировка для просмотра Australian Open – 2026 на диване», — иронично подписала видео Шарапова.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России, член мирового Зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

Шарапова брала титул на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.