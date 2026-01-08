Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 9 января

Завтра, 9 января, пройдёт шестой игровой день турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир WTA-500 в Брисбене. Четвертьфинальная стадия. Расписание на 9 января (время — московское):

4:00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Каролина Мухова (Чехия, 11).

5:30. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мэдисон Киз (США, 5).

8:00. Людмила Самсонова (Россия, 10) – Джессика Пегула (США, 4).

11:30. Мирра Андреева (Росси, 6) – Марта Костюк (Украина, 16).

В 2025 году победительницей турнира в Брисбене стала четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.