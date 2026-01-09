Андрей Рублёв – Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Гонконге

Сегодня, 9 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 45-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешом за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Их матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 10:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Нуну Боржеш в четвертьфинале турнира в Гонконге.

Рублёв ведёт со счётом 2-0 по личным встречам. Он выигрывал у Боржеша в первом круге Базеля-2024 (6:3, 6:2) и во втором раунде Дохи-2025 (6:3, 6:4).