Андрей Рублёв – Нуну Боржеш: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Гонконге
Сегодня, 9 января, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 45-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешом за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Гонконге. Их матч поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 10:00 по московскому времени.
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:00 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
45
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Нуну Боржеш в четвертьфинале турнира в Гонконге.
Рублёв ведёт со счётом 2-0 по личным встречам. Он выигрывал у Боржеша в первом круге Базеля-2024 (6:3, 6:2) и во втором раунде Дохи-2025 (6:3, 6:4).
