Мирра Андреева – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Брисбене

Сегодня, 9 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 26-м номером мирового рейтинга украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Их матч поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 11:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене.

Мирра Андреева и Марта Костюк впервые сыграют друг с другом.

Видео: перспективные российские теннисистки.