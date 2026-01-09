Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Брисбене

Мирра Андреева – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Брисбене
Комментарии

Сегодня, 9 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 26-м номером мирового рейтинга украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Их матч поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 11:30 по московскому времени.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 12:15 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене.

Мирра Андреева и Марта Костюк впервые сыграют друг с другом.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене (2025)
Материалы по теме
Соболенко взяла сет в Брисбене! Рыбакина проиграла, а Мирра и Медведев ждут. LIVE!
Live
Соболенко взяла сет в Брисбене! Рыбакина проиграла, а Мирра и Медведев ждут. LIVE!

Видео: перспективные российские теннисистки.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android