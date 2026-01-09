Мирра Андреева – Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Брисбене
Поделиться
Сегодня, 9 января, серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сразится с 26-м номером мирового рейтинга украинкой Мартой Костюк за выход в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Их матч поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 11:30 по московскому времени.
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 12:15 МСК
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
26
Марта Костюк
М. Костюк
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене.
Мирра Андреева и Марта Костюк впервые сыграют друг с другом.
Материалы по теме
Видео: перспективные российские теннисистки.
Комментарии
- 9 января 2026
-
07:30
-
06:23
-
06:00
- 8 января 2026
-
23:26
-
23:06
-
22:20
-
21:50
-
20:49
-
20:18
-
20:03
-
19:08
-
17:43
-
17:27
-
16:44
-
16:19
-
16:03
-
15:31
-
15:21
-
14:48
-
14:25
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:33
-
12:29
-
12:22
-
11:32
-
10:40
-
10:30
-
08:34
-
07:16
-
06:13
-
05:29
- 7 января 2026
-
23:34
-
22:28