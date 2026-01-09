Даниил Медведев — Камиль Майхшак: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене

Сегодня, 9 января, чемпион US Open – 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 59-м номером мирового рейтинга из Польши Камилем Майхшаком за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся после поединка Мирры Андреевой с Мартой Костюк, не ранее 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Камиль Майхшак в четвертьфинале турнира ATP-250 в Брисбене.

Даниил Медведев и Камиль Майхшак впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.