Даниил Медведев — Камиль Майхшак: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире в Брисбене

Сегодня, 9 января, чемпион US Open – 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 59-м номером мирового рейтинга из Польши Камилем Майхшаком за выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Данный матч поставлен последним, пятым запуском на центральном корте и начнётся после поединка Мирры Андреевой с Мартой Костюк, не ранее 13:00 по московскому времени.

Брисбен (м). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:10 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
Камиль Майхшак
59
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Камиль Майхшак в четвертьфинале турнира ATP-250 в Брисбене.

Даниил Медведев и Камиль Майхшак впервые сыграют друг с другом на уровне ATP.

Календарь турнира ATP-250 в Брисбене
Сетка турнира ATP-250 в Брисбене (2025)
Новости. Теннис
