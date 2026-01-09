Елена Рыбакина неожиданно проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Муховой три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).