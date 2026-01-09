Скидки
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Каролина Мухова, результат матча 9 января 2026, счет 1:2, 3-й круг WTA 500 Брисбен

Елена Рыбакина неожиданно проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Муховой три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
Комментарии
