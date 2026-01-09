Елена Рыбакина неожиданно проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала турнира в Брисбене
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она неожиданно проиграла чешской спортсменке Каролине Муховой (20-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 4:6.
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
20
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Рыбакина выполнила девять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Муховой три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале турнира в Брисбене Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Мэдисон Киз (США).
Комментарии
