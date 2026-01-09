Арина Соболенко уверенно обыграла Мэдисон Киз и вышла в 1/2 финала турнира в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В 1/4 финала соревнований она обыграла американку Мэдисон Киз (седьмой номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Киз четыре эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале турнира в Брисбене Арина Соболенко сыграет с Каролиной Муховой из Чехии, которая в 1/4 финала обыграла пятую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину.