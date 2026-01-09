40-летний Стэн Вавринка получил уайлд-кард на свой последний Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) стал обладателем уайлд-кард на Australian Open — 2026. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 состоится с 18 по 31 января. В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является итальянский теннисист Янник Синнер.