Мухова оценила неожиданную победу над Рыбакиной на турнире в Брисбене
20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над пятым номером рейтинга Еленой Рыбакиной из Казахстана. В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене (Австралия) Мухова победила со счётом 6:2, 2:6, 6:4.
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
20
Каролина Мухова
К. Мухова
«Это первый турнир сезона, и пока что всё складывается как нельзя лучше. Это был очень сложный матч… Рыбакина — очень хорошая спортсменка, входит в топ-3 или топ-5, поэтому я просто рада, что смогла подать на победу.
Я просто снова счастлива играть, быть здесь, я пропустила два года в Австралии, даже не приезжая сюда из-за травм. Я просто рада играть», — сказала Мухова в интервью на корте после матча.
