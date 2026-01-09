Мухова оценила неожиданную победу над Рыбакиной на турнире в Брисбене

20-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу над пятым номером рейтинга Еленой Рыбакиной из Казахстана. В четвертьфинале «пятисотника» в Брисбене (Австралия) Мухова победила со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

«Это первый турнир сезона, и пока что всё складывается как нельзя лучше. Это был очень сложный матч… Рыбакина — очень хорошая спортсменка, входит в топ-3 или топ-5, поэтому я просто рада, что смогла подать на победу.

Я просто снова счастлива играть, быть здесь, я пропустила два года в Австралии, даже не приезжая сюда из-за травм. Я просто рада играть», — сказала Мухова в интервью на корте после матча.