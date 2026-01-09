Соболенко — о матче с Киз: я оказывала на неё огромное давление

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия) — 6:3, 6:3.

«Это место особенное. Я всегда здесь играю великолепно. Я рада вернуться в полуфинал и надеюсь, что смогу показывать свой лучший теннис каждый раз, когда буду выступать здесь.

Она отличная теннисистка. Всегда приходится вести с ней упорную борьбу. Я старалась сосредоточиться, стараться подавать и оказывать на её подачу как можно больше давления. Это всё, о чём я думала. Я оказывала на неё огромное давление. Она агрессивна, и я старалась ответить ей той же скоростью», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.