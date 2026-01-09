Определились финалисты турнира WTA-500 в Брисбене в парном разряде

Сегодня, 9 января, завершилась полуфинальная стадия турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Стали известны финалисты текущего турнира.

Пара латвийской спортсменки Елены Остапенко и представительницы Тайбэя Се Шувэй оказалась сильнее пары двух украинок — Людмилы и Надежды Киченок. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Остапенко/Шувэй.

Во втором полуфинале испанка Кристина Букша и австралийка Эллен Перес обыграли пару Анны Данилиной из Казахстана и сербки Александры Крунич. Матч закончился счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:7).

Таким образом, в финале турнира WTA-500 в парном разряде в Брисбене Остапенко/Шувэй встретятся с Букшей/Перес. Матч запланирован на субботу, 10 января. Начало — не ранее 11:30 мск.