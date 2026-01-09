Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира WTA-500 в Брисбене в парном разряде

Определились финалисты турнира WTA-500 в Брисбене в парном разряде
Комментарии

Сегодня, 9 января, завершилась полуфинальная стадия турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Стали известны финалисты текущего турнира.

Пара латвийской спортсменки Елены Остапенко и представительницы Тайбэя Се Шувэй оказалась сильнее пары двух украинок — Людмилы и Надежды Киченок. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Остапенко/Шувэй.

Во втором полуфинале испанка Кристина Букша и австралийка Эллен Перес обыграли пару Анны Данилиной из Казахстана и сербки Александры Крунич. Матч закончился счётом 6:4, 4:6, 1:0 (10:7).

Таким образом, в финале турнира WTA-500 в парном разряде в Брисбене Остапенко/Шувэй встретятся с Букшей/Перес. Матч запланирован на субботу, 10 января. Начало — не ранее 11:30 мск.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене (парный разряд)
Материалы по теме
Рублёв рвётся в 1/2 финала Гонконга! Самсонова проиграла, Мирра и Медведев ждут. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 1/2 финала Гонконга! Самсонова проиграла, Мирра и Медведев ждут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android