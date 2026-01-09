Скидки
Лоренцо Музетти — Коулман Вон, результат матча 9 января 2026, счет 2:0, четвертьфинал ATP 250 Гонконг

Лоренцо Музетти обыграл Вона и вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии

Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала он одержал победу над местным спортсменом Коулманом Воном (150-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 08:45 МСК
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Музетти выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вона шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Гонконге Лоренцо Музетти поборется с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия, 8).

