Лоренцо Музетти обыграл Вона и вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Поделиться
Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала он одержал победу над местным спортсменом Коулманом Воном (150-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 08:45 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
150
Коулман Вон
К. Вон
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Музетти выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Вона шесть эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира в Гонконге Лоренцо Музетти поборется с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия, 8).
Комментарии
- 9 января 2026
-
10:51
-
10:33
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:06
-
07:30
-
06:23
-
06:00
- 8 января 2026
-
23:26
-
23:06
-
22:20
-
21:50
-
20:49
-
20:18
-
20:03
-
19:08
-
17:43
-
17:27
-
16:44
-
16:19
-
16:03
-
15:31
-
15:21
-
14:48
-
14:25
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:33