Людмила Самсонова — Джессика Пегула, результат матча 9 января 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; WTA 500 Брисбен

Самсонова уступила Пегуле и не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене
17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене и не смогла выйти в полуфинальную стадию. Встреча продлилась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 08:15 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По ходу матча Самсонова подала навылет восемь раз, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Пегула сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

Соперницей Пегулы в полуфинале турнира станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
