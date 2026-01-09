Самсонова уступила Пегуле и не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Брисбене

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила шестой ракетке мира Джессике Пегуле в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене и не смогла выйти в полуфинальную стадию. Встреча продлилась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

По ходу матча Самсонова подала навылет восемь раз, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Пегула сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.

Соперницей Пегулы в полуфинале турнира станет победительница матча между россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк.