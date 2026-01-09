Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Что в прошлом, то в прошлом». Соболенко — о том, что уступает Муховой по личным встречам

«Что в прошлом, то в прошлом». Соболенко — о том, что уступает Муховой по личным встречам
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинального матча на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), где сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Я всегда подхожу к каждому матчу одинаково, неважно, какой счёт между нами. Что в прошлом, то в прошлом. Я постараюсь применить всё, над чем работала всю свою карьеру, и каждый раз буду стараться лучше», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

Мухова ведёт по личным встречам с Соболенко со счётом 3-1. Последнюю их встречу в Пекине (Китай) в 2024 году выиграла чешка со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 7:5.

Материалы по теме
Соболенко — о матче с Киз: я оказывала на неё огромное давление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android