«Что в прошлом, то в прошлом». Соболенко — о том, что уступает Муховой по личным встречам
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от полуфинального матча на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия), где сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.
Брисбен (ж). 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 03:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
20
Каролина Мухова
К. Мухова
«Я всегда подхожу к каждому матчу одинаково, неважно, какой счёт между нами. Что в прошлом, то в прошлом. Я постараюсь применить всё, над чем работала всю свою карьеру, и каждый раз буду стараться лучше», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Мухова ведёт по личным встречам с Соболенко со счётом 3-1. Последнюю их встречу в Пекине (Китай) в 2024 году выиграла чешка со счётом 7:6 (7:1), 2:6, 7:5.
