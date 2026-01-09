Скидки
«Предпочёл уступить место». Кирьос объяснил, почему не взял уайлд-кард на Australian Open

670-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что сам не захотел брать уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026 в одиночном разряде.

«После нескольких хороших бесед с Tennis Australia я принял решение сосредоточиться на парных соревнованиях на Australian Open в этом году. Я в хорошей форме и вернулся на корт, но пятисетовые матчи — это совсем другое дело, и я пока не совсем готов к тому, чтобы играть в полную силу.

Этот турнир значит для меня всё, но я бы предпочёл уступить своё место тому, кто готов реализовать свой шанс. Я вернусь в следующем году, полный энтузиазма и желания соревноваться», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

