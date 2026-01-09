Швёнтек обыграла Джойнт в матче четвертьфинала турнира United Cup
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла австралийку Майю Джойнт (32-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинальной стадии турнира United Cup. Встреча продлилась 57 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1 в пользу Швёнтек.
United Cup. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 09:40 МСК
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
По ходу матча Джойнт подала навылет один раз, допустила три двойные ошибки, а также не реализовала единственный брейк-пойнт. Швёнтек не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
Далее в рамках четвертьфинального противостояния между сборными Австралии и Польши сыграют шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и польский теннисист Хуберт Хуркач.
