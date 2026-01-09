Карлос Алькарас: в 2025 году был лучший сезон в моей карьере

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил своё выступление в сезоне-2025.

«В прошлом сезоне я показывал очень хороший теннис, демонстрируя высокую стабильность. Моей целью было поддерживать очень высокий уровень на протяжении многих турниров подряд. С начала грунтового сезона и ​​до конца года, я думаю, это был лучший сезон в моей карьере», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл соревнования в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.