Определились полуфиналисты турнира WTA-250 в Окленде

Сегодня, 9 января, завершилась четвертьфинальная стадия турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Стали известны все полуфиналисты текущего турнира.

В последнем четвертьфинальном матче украинка Элина Свитолина оказалась сильнее британки Сонай Картал, их встреча завершилась счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Ранее американка Ива Йович одолела бельгийку Софию Костулас со счётом 6:2, 7:6 (8:6). В ещё одном матче четвертьфинала филиппинка Александра Эала обыграла представительницу Польши Магду Линетт, исход встречи — 6:3, 6:2.

Китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в полуфинал в матче с Франческой Джонс из-за снятия соперницы в связи с травмой ноги. Счёт встречи — 6:4, 3:4.

Таким образом, в полуфинале турнира в Окленде украинка Свитолина встретится с американкой Ивой Йович, а Ван Синьюй сыграет с Александрой Эалой. Оба матча запланированы на субботу, 10 января.

Сетка турнира WTA-250 в Окленде
