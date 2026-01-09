Скидки
Рыбакина назвала свои слабые места после поражения от Муховой на турнире в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) от чешки Каролины Муховой (2:6, 6:2, 4:6).

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Каролина Мухова
20
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Это не тот результат, которого я хотела, но, к счастью, сейчас у меня есть время поработать над некоторыми вещами. В двух последних матчах у меня были большие проблемы с подачей, я плохо передвигалась по корту. Нужно, чтобы всё попадало в цель.

Мне также нужно лучше начинать матчи, я должна лучше подавать. Я должна сосредоточиться на позитивных моментах и ​​не повторять тех же ошибок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

Мухова оценила неожиданную победу над Рыбакиной на турнире в Брисбене
