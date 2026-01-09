Рыбакина назвала свои слабые места после поражения от Муховой на турнире в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) от чешки Каролины Муховой (2:6, 6:2, 4:6).

«Это не тот результат, которого я хотела, но, к счастью, сейчас у меня есть время поработать над некоторыми вещами. В двух последних матчах у меня были большие проблемы с подачей, я плохо передвигалась по корту. Нужно, чтобы всё попадало в цель.

Мне также нужно лучше начинать матчи, я должна лучше подавать. Я должна сосредоточиться на позитивных моментах и ​​не повторять тех же ошибок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.