Рыбакина назвала свои слабые места после поражения от Муховой на турнире в Брисбене
Поделиться
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поражении в четвертьфинале турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия) от чешки Каролины Муховой (2:6, 6:2, 4:6).
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 04:10 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|2
|6
20
Каролина Мухова
К. Мухова
«Это не тот результат, которого я хотела, но, к счастью, сейчас у меня есть время поработать над некоторыми вещами. В двух последних матчах у меня были большие проблемы с подачей, я плохо передвигалась по корту. Нужно, чтобы всё попадало в цель.
Мне также нужно лучше начинать матчи, я должна лучше подавать. Я должна сосредоточиться на позитивных моментах и не повторять тех же ошибок», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 января 2026
-
11:33
-
11:28
-
11:26
-
11:06
-
10:59
-
10:51
-
10:33
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:06
-
07:30
-
06:23
-
06:00
- 8 января 2026
-
23:26
-
23:06
-
22:20
-
21:50
-
20:49
-
20:18
-
20:03
-
19:08
-
17:43
-
17:27
-
16:44
-
16:19
-
16:03
-
15:31
-
15:21
-
14:48