Теннис

Андрей Рублёв — Нуну Боржеш, результат матча 9 января 2026, счет 2:0, четвертьфинал ATP 250 Гонконг

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв Боржеша
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале он одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:20 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Нуну Боржеш
45
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Боржеша два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Гонконге Андрей Рублёв поборется с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.

