Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв Боржеша

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале он одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Боржеша два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Гонконге Андрей Рублёв поборется с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.