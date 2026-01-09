Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге, обыграв Боржеша
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале он одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:20 МСК
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
45
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. За это время Рублёв выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Боржеша два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира в Гонконге Андрей Рублёв поборется с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти.
