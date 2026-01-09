Скидки
Андрей Рублёв сыграет в полуфинале на турнире ATP впервые с июля 2025 года

Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в полуфинал на турнире ATP в одиночном разряде впервые с июля 2025 года. Сегодня, 9 января, он одержал уверенную победу над португальцем Нуну Боржешем (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4 в четвертьфинале соревнований в Гонконге.

Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 10:20 МСК
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Нуну Боржеш
45
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

В предыдущий раз Рублёв играл в полуфинале на турнире в Лос-Кабосе (Мексика). Там он потерпел поражение от американца Александара Ковачевича в 1/2 финала.

За выход в финал турнира в Гонконге Андрей Рублёв поборется с седьмой ракеткой мира итальянским теннисистом Лоренцо Музетти. Россиянин побеждал в Гонконге в 2024 году.

