Рублёв высказался о своём сопернике по полуфиналу на турнире в Гонконге
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. До этого они играли один раз, в 2020 году на турнире в Дубае (ОАЭ), победил россиянин.
Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
|1
|2
|3
|
|
16
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Не знаю, посмотрим завтра. Лоренцо играет невероятно последние пару лет. Он становится всё лучше и лучше. Результаты лучше, всё лучше. У него более высокий рейтинг, чем у меня. Когда я играл с ним в первый раз, он был очень молод, так что это не имеет значения. Завтрашний матч будет совершенно другим, и мне нужно быть готовым, если я хочу хорошо выступить и иметь шанс на хорошую борьбу», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.
