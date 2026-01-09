Скидки
Рублёв высказался о своём сопернике по полуфиналу на турнире в Гонконге

Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге, где сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. До этого они играли один раз, в 2020 году на турнире в Дубае (ОАЭ), победил россиянин.

Гонконг. 1/2 финала
10 января 2026, суббота. 10:30 МСК
Лоренцо Музетти
7
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Не знаю, посмотрим завтра. Лоренцо играет невероятно последние пару лет. Он становится всё лучше и лучше. Результаты лучше, всё лучше. У него более высокий рейтинг, чем у меня. Когда я играл с ним в первый раз, он был очень молод, так что это не имеет значения. Завтрашний матч будет совершенно другим, и мне нужно быть готовым, если я хочу хорошо выступить и иметь шанс на хорошую борьбу», — сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

Комментарии
