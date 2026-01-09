Скидки
Теннис

Мирра Андреева — Марта Костюк, результат матча 9 января 2026, счёт 0:2, 1/4 финала; WTA 500 Брисбен

Мирра Андреева не вышла в полуфинал «пятисотника» в Брисбене, проиграв Марте Костюк
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк (26-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене и не смогла пройти в полуфинальную стадию. Встреча спортсменок продлилась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 11:40 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3
7 9 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В ходе матча Андреева подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Костюк сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Костюк встретится с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, ранее обыгравшей другую россиянку, Людмилу Самсонову.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
