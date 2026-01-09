Мирра Андреева не вышла в полуфинал «пятисотника» в Брисбене, проиграв Марте Костюк

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк (26-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене и не смогла пройти в полуфинальную стадию. Встреча спортсменок продлилась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

В ходе матча Андреева подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Костюк сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира Костюк встретится с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, ранее обыгравшей другую россиянку, Людмилу Самсонову.