Мирра Андреева не вышла в полуфинал «пятисотника» в Брисбене, проиграв Марте Костюк
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Марте Костюк (26-е место в мировом рейтинге) в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене и не смогла пройти в полуфинальную стадию. Встреча спортсменок продлилась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6.
Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 11:40 МСК
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
26
Марта Костюк
М. Костюк
В ходе матча Андреева подала навылет один раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Костюк сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира Костюк встретится с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой, ранее обыгравшей другую россиянку, Людмилу Самсонову.
