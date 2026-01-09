Скидки
Все новости
«Будет сюрприз». Синнер и Алькарас высказались об игре в парном разряде вместе

Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и четырёхкратный победитель мэйджоров, второй номер рейтинга итальянец Янник Синнер оценили возможность игры в парном разряде вместе.

— Вы когда-нибудь рассматривали возможность сыграть в паре?

Алькарас: Хотя бы один раз было бы неплохо. Я бы играл с форхенда, а он бэкхенда, если мой партнёр согласится.

Синнер: Мы никогда об этом не говорили, но я думаю, это было бы весело. Может быть, в этом году это будет сюрприз, — сказали теннисисты на пресс-конференции перед очным выставочным матчем в Сеуле (Южная Корея).

Карлос Алькарас: в 2025 году был лучший сезон в моей карьере
