«Найдёт свой путь и будет сиять». Анна Чакветадзе — о Мирре Андреевой

Бывшая пятая ракетка мира теннисистка Анна Чакветадзе высказалась о результатах нынешней девятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой.

«Мирре нужно улучшить некоторые маленькие детали в своей игре. Она уже является высококачественным, сильным игроком, даже с учётом небольшого спада формы к концу сезона [2025].

Что мне больше всего в ней нравится, так это то, что она настоящий боец. Ей не нравится проигрывать, и я верю, что это делает её очень мотивированной для того, чтобы продолжать улучшаться.

Её игра сейчас довольно стабильна и надёжна, но мы уже видели, что она может обыгрывать таких игроков, как Швёнтек и Соболенко. Она уже делала это на крупных турнирах. Это очень чётко показывает её потенциал. Ей просто нужно внести несколько корректировок, чтобы стать увереннее в игре.

У неё сильный характер, и, если она останется мотивированной и сосредоточится не на том, чего она уже достигла, а на постоянном совершенствовании, я искренне верю, что она достигнет успеха.

Она очень требовательна к себе, и я прекрасно это понимаю. Самое важное – чтобы эта самокритика не стала разрушительной. Иногда быть строгим в отношении к себе помогает, но на протяжении долгих и тяжёлых периодов важно позволять себе немного свободы, почувствовать поддержку, позитив и мотивацию извне. Искренне надеюсь, что Мирра найдёт свой путь и будет сиять на турнирах «Большого шлема», – приводит слова Чакветадзе Tennis 365.