Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это подарок». Алькарас — о соперничестве с Синнером

«Это подарок». Алькарас — о соперничестве с Синнером
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём соперничестве с четырёхкратным победителем мэйджоров, вторым номером рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Я помню каждый матч, который мы сыграли, с самого первого. Постепенно мы встречались на более поздних этапах турниров, но это подарок. Требуется много терпения, чтобы построить такое соперничество на протяжении многих лет, от «челленджеров» до финалов турниров «Большого шлема».

Оглядываясь назад и видя все наши индивидуальные победы, становится ясно, что мы оба подталкивали друг друга к тому, чтобы выкладываться на корте на все 100%. Я горжусь таким соперничеством. Когда мы пожимаем друг другу руки у сетки, всё остальное отходит на второй план», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
«Будет сюрприз». Синнер и Алькарас высказались об игре в парном разряде вместе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android