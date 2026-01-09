«Это подарок». Алькарас — о соперничестве с Синнером

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём соперничестве с четырёхкратным победителем мэйджоров, вторым номером рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Я помню каждый матч, который мы сыграли, с самого первого. Постепенно мы встречались на более поздних этапах турниров, но это подарок. Требуется много терпения, чтобы построить такое соперничество на протяжении многих лет, от «челленджеров» до финалов турниров «Большого шлема».

Оглядываясь назад и видя все наши индивидуальные победы, становится ясно, что мы оба подталкивали друг друга к тому, чтобы выкладываться на корте на все 100%. Я горжусь таким соперничеством. Когда мы пожимаем друг другу руки у сетки, всё остальное отходит на второй план», — приводит слова Алькараса Punto de Break.