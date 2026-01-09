Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала он одержал уверенную победу над представителем Китая Цзюнчэн Шаном (406-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шана три эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Гонконге Бублик поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон — Майкл Ммо.