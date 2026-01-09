Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/4 финала он одержал уверенную победу над представителем Китая Цзюнчэн Шаном (406-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:2).
Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:05 МСК
406
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
11
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Бублик выполнил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шана три эйса, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира в Гонконге Бублик поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон — Майкл Ммо.
