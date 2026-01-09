Скидки
«Ощущала, что должна начать агрессивно». Марта Костюк — после победы над Миррой Андреевой

«Ощущала, что должна начать агрессивно». Марта Костюк — после победы над Миррой Андреевой
26-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу в матче четвертьфинала турнира категории WTA-500 в Брисбене, где обыграла россиянку Мирру Андрееву (7:6 (9:7), 6:3).

Брисбен (ж). 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 11:40 МСК
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3
7 9 		6
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

– Вчера вечером вы сказали, что это ваш дебют на этой арене. И за эти 24 часа – не просто две победы, это две победы над топ-10 (ранее Костюк обыграла третью ракетку мира американку Аманду Анисимову. — Прим. «Чемпионата»). Достаточно для того, чтобы сказать, что это становится любимым местом?
– Конечно. Полный стадион, нереальная поддержка. Я могу 100 раз сказать о том, что играть перед такой толпой невероятно. Мне не так важно, что люди болеют против меня, просто хочу чувствовать энергию, чтобы продолжать. Сегодня было потрясающе.

– Мирра – прекрасный игрок из топ-10. Прошлый сезон у неё выдался крутым. Но вы никогда друг с другом не играли. Было ли что-то, чего вы ожидали сегодня? Потому что выглядело так, будто вы были настроены агрессивно.
– Я говорила со своей командой о том, что с кем бы ты потом ни играл, после таких игроков с мощными ударами, как у Арины [Соболенко] или Аманды [Анисимовой], будет казаться, что мяч летит медленно. У Мирры очень «глубокие» мячи, она меняет ритм, конечно, сегодня было особенно энергозатратно.

Условия были не очень простыми, здесь очень влажно. У неё хорошая подача, она часто меняет ритм. Было тяжело. Я только смотрела её игру, и, когда ты с кем-то не тренировался и не играл с ним, очень сложно. Ты идёшь на матч с одной тактикой, но не знаешь, чего ожидать с противоположной стороны. Я ощущала, что должна начать агрессивно, энергично, найти путь. Мы каждый день должны находить путь, и мне тоже пришлось это сделать, — сказала Костюк в интервью на корте после матча.

Мирра уступила украинке в четвертьфинале Брисбена. Но вернётся в топ-8 рейтинга WTA
