Вероника Кудерметова снялась с Australian Open — 2026

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сыграет на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Официальная причина снятия неизвестна. Таким образом, россиянка не примет участия ни на одном турнире в австралийской серии в сезоне-2026.

После снятия Кудерметовой 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская получит посев на Australian Open — 2026.

В 2025 году Вероника Кудерметова выиграла турнир «Большого шлема», Уимблдон, в парном разряде, а также Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Успехи пришли к россиянке в дуэте с бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс.