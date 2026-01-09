Скидки
Определились полуфиналисты турнира WTA-500 в Брисбене

Сегодня, 9 января, завершились все четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Стали известны имена всех полуфиналистов.

В последней четвертьфинальной встрече между девятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой и украинкой Мартой Костюк сильнее оказалась украинская теннисистка. Матч между спортсменками завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Костюк.

В матче между ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Джессикой Пегулой победу одержала спортсменка из США со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Ранее первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу США Мэдисон Киз, итог встречи — 6:3, 6:3. Чешская теннисистка Каролина Мухова оказалась сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, завершив матч со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

Таким образом, в полуфинале турнира Арина Соболенко сыграет с Каролиной Муховой, а Марта Костюк встретится с Джессикой Пегулой. Оба матча запланированы на субботу, 10 января.

Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
