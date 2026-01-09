Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Гонконге

Бублик прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Гонконге
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём матче 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Он одержал уверенную победу над представителем Китая Цзюнчэн Шаном (406-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

Гонконг. 1/4 финала
09 января 2026, пятница. 13:05 МСК
Цзюнчэн Шан
406
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		7 7
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Против него очень сложно играть, когда он в ударе. Во втором сете он показывал невероятный теннис. Надеюсь, я смогу сохранить этот темп. Надеюсь, продолжу показывать хорошую игру», — приводит слова Бублика сайт ATP.

За выход в финал турнира в Гонконге Бублик поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон — Майкл Ммо.

Материалы по теме
Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android