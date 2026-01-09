Бублик прокомментировал победу в четвертьфинале турнира в Гонконге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своём матче 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Гонконге. Он одержал уверенную победу над представителем Китая Цзюнчэн Шаном (406-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:2).

«Против него очень сложно играть, когда он в ударе. Во втором сете он показывал невероятный теннис. Надеюсь, я смогу сохранить этот темп. Надеюсь, продолжу показывать хорошую игру», — приводит слова Бублика сайт ATP.

За выход в финал турнира в Гонконге Бублик поспорит с победителем матча между двумя американскими теннисистами Маркос Гирон — Майкл Ммо.